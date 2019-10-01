中華統一促進黨總裁張安樂等人在台北車站南2門廣場外舉行民俗活動，警方以違反集會遊行法將主辦人胡大剛、張安樂函送法辦。（民眾提供／李文正台北傳真）

中華統一促進黨每年10月1日都會向警方申請集會遊行，今年亦遭駁回，但支持者仍會聚集在台北車站南側廣場外，今天下午2點半左右約有500名陸續集結，而總裁張安樂在下午3點25分上台演說，警方連續舉牌4次，分局長沈炳信3點50分下令警方部隊進行驅離，並依違反集會遊行法函送主辦人胡大剛、上台演說的張安樂。

統促黨主辦人胡大剛以「廟會」民俗活動，在台北車站南2門廣場外搭建舞台，大約聚集600人，並有旗幟等標語，警方則出動約500名警力到場進行約制，直到統促黨總裁張安樂上台演講，分局長認定是政治活動，連續舉牌「警告」、「命令解散」、「制止」、「制止」等4牌，張不理會繼續在台上演說，警方3點50分下令驅離。

據了解，警方去年也以同樣的方式連續舉牌並函送主辦人，但法院判決免刑，今年統促黨又如法炮製，警方舉牌後不斷吹哨、命令解散，直到展開強勢作為，統促黨人才在張安樂離開後散去，警方依將違反集會遊行法函送主辦人和上台演說的張安樂法辦。

(中時 )