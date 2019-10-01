外傳台中市政府將把台中市肉品市場遷移到神岡區新庄里，只因去年市長選舉時，市長盧秀燕在神岡區選票輸給前市長林佳龍刻意要懲罰神岡區人。市議員羅永珍1日在市議會財經委員會中，當面質詢經發局官員；台中市政府經發局指出，絕無此事，純粹是有心人士造謠，以訛傳訛。

神岡區新庄里長翁登貴指出，外傳市府要將肉品市場遷到神岡區新庄里大甲溪河畔，新庄里民誓死反對到底；絕不可能讓肉品市場遷到新庄，汙染大甲溪水質並造成空氣汙染。

市議員羅永珍1日在台中市議會財經委員會中，當面質詢市府主管的經發局官員，要求經發局應向神岡區民說清楚、講明白；她一定和神岡區民站在一起，絕不允許他區不要的肉品市場遷到神岡區。經發局官員強調，絕無此事，純是有心人士造謠。

羅永珍強調，不僅肉品市場謠傳說要遷移到神岡區，還造謠說要在神岡區新建火葬場，用來報復市長選舉時，盧秀燕在全市29區中，只有神岡區輸給林佳龍，無論肉品市場、火葬場遷到神岡區都是子虛烏有；經她詢問權責單位後，全都獲得證實絕無此事。

(中時 )