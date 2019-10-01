好市多中和店10月開始新制上路，往後每個小時需收100元的停車費，消費滿500元可以折抵3小時，最多抵3小時，而今天新制首日，有網友在臉書上曝光驚人的停車狀況並直呼，「今天好多停車位唷！」

女網友曝光好市多中和店停車場開始收費後的情況。（摘自臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》）

民眾到好市多停車時常要找停車位，十分不便，為了防止貪小便宜來停車的人，好市多中和店宣布10月起實施「消費折抵停車費」的制度。今天是新制上路首日，有一名女網友就在臉書社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》貼出照片，可以看到裏頭還有不少車位，原PO不禁讚嘆，「今天好多停車位唷！」

照片曝光後，短時間內引來上百則留言，網友們都稱讚，「很棒啊！希望全台賣場都能跟進，不知道上次抱怨開車只買牛奶的太太剪卡了沒」、「早該了，一堆占著茅坑不拉屎的死三寶」、「剛剛我跟我媽去，都覺得改成這樣真的很不錯，聽好市多的人員說，他們有統計過，至少有120輛汽車是會在這裡過夜」。

(中時電子報)