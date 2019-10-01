三立八點檔《炮仔聲》上週五播出變妝婚禮劇情，陳冠霖攜手好人陣營教訓大魔王江宏恩，平均收視率創3.95奪全台下第一，打敗同時段民視《多情城市》。該劇主要演員1日齊聚慶功，「苦主」江宏恩飾演的江宏傑劇中慘敗遭眾人撻伐，最大快人心的是他還不小心被媽媽劉曉憶「斬根」破蛋，網友戲封他「江公公」，他則自嘲能用「最珍貴」的東西換來好成績，也算值得。

《炮仔聲》主要演員齊聚慶功。（三立）

江宏恩劇中破蛋失去生育能力，自嘲變陰柔。（三立）

江宏恩說自己一開始就為戲減重練身材，如今又成了「公公」，多了點陰柔特質，搞笑自稱是《炮仔聲》的「最壯女主角」。《炮仔聲》近期有多名網紅客串，也加入陳珮騏，黃少祺、劉至翰等重量級新角色，黃少祺1日並到場參與慶功，「飛龍、飛虎」繼《金家好媳婦》後再合體，黃少祺一見面就虧江宏恩說：「斬根後變更漂亮了！」讓江宏恩哭笑不得。

黃少祺透露會這次進組會與新角色有一段情感發展，李燕開玩笑說：「難道是跟江宏恩？」黃少祺笑回不排斥有這樣的發展，江宏恩更大方表示期待跟黃少祺共組「男男CP」，黃少祺也秒回：「我準備好了！」。

《炮仔聲》全新三帥陣容陳冠霖（左起）、江宏恩、黃少祺。（三立提供）

陳冠霖透露，近日江宏恩因全力投入拍攝鮮少回家，前幾天終於可以回家了，江宏恩笑說：「都要家庭失和了，老婆快把離婚證書拿出來了！但這回收視第一，可以拿好成績回家跟老婆賠罪了。」

李燕頂著超短新髮型迎接好成績，被誇又帥又美，劇中李燕飾演的家芸正產後坐月子，當了新手媽媽所以剪去了一頭長髮。李燕表示，藉此也希望為戲增添新氣象，能用全新的風格，協同劇中演員一起維持第一名的好成績！新髮型獲眾人一致好評，飾演她老公的「至明」陳冠霖則忍不住吐槽：「大家不要再捧她了！」

《炮仔聲》男演員群一起慶功。（三立提供）

(中時 )