趕赴南方澳跨港大橋救難的黃姓女海巡人員，救災過程受下肢鈍傷，蔡英文總統到院探視。（羅東博愛醫院提供）

南方澳跨港大橋斷橋，蔡英文總統到羅東博愛醫院探視傷患。（張穎齊攝）

南方澳跨港大橋斷橋，造成張姓油罐車駕駛命危送醫，張男的姊姊到院探視，希望弟弟趕快好起來。（翻攝畫面）

宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂，造成12人受傷送醫，蔡英文總統1日晚間先後到台北榮民總醫院蘇澳分院、羅東聖母醫院、羅東博愛醫院探視傷患，受訪時表示，會給傷患最好的照顧，直到他們康復，並請交通部長林佳龍查清原因，做好證據的保全，以因應調查需要。

南方澳斷橋造成張姓油罐車駕駛重傷命危送醫，另外還有2名海巡人員在救難時也受傷送醫，蔡總統前往羅東博愛醫院探視傷患後，受訪表示，駕駛頭部應無大傷，意識算清楚，只是駕駛的內出血還需要時間治療，目前駕駛累了、正在休息，家屬也在場陪同。

蔡總統說，家屬看起來蠻平靜的、有信心，但需要比較長的時間來復原，她有告訴家屬會提供最好的服務，讓駕駛在醫生的照顧下好好恢復；另外2名岸巡人員，精神看起來都不錯，院方若認為無大礙，1、2天內即可回家。

此外，張男的姊姊也到現場說：「我們家都是中油人，弟弟在中油的表現很好，希望這2、3天的危險期內，弟弟能快點好起來！」至於醫藥費是否由中油處理？張姊說「對不起，現在無法知道，談究責還太早！」

(中時 )