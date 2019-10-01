台南市左鎮區公所為結合社會資源，擴充防災收容能量，1日上午由區長李燿州與台灣基督長老教會左鎮教會蘇啟瑞牧師簽訂「災時避難收容處所支援協定」，台南市政府災害防救辦公室參事侯俊彥、社會局、民政局、消防局等各局處代表也與會見證。

左鎮教會昔日稱為「拔馬教會」，至今已經143歲，是當地3座百年以上歷史的教會之一，其仿歐式的建築的環境，不僅成為山區觀光景點之一，慕名參觀的遊客絡繹不絕，也是當地人文發展的中心。

左鎮區公所為了結合民間資源，不僅日前已與噶瑪噶居寺、岡林教會、澄山教會等處簽訂避難收容處所災時支援協定，現再增加左鎮教會1處，更健全了左鎮區防災體系。

左鎮教會不僅環境優美舒適，每年更固定進行消防、公共安檢，並經過耐震安全性評估，環境上安全無虞，災害發生時，可無償提供3間房間，約可收容20人，讓當地左鎮、中正里的里民能就近避難，希望藉此達到撫慰災時民眾惶恐不安的情緒，協助其度過較為艱難的日子。

(中時 )