台中市有18家公車業者，全市231條公車路線，1天高達9000多班公車上路，為改善誤點脫班，交通局要求公車按表操課。（盧金足攝）

讓公車更好等！台中交通新制1日上路，全面自動稽核，誤點脫班自動開罰。（盧金足攝）

台中市有18家公車業者，家數全台居冠，全市231條公車路線，一天高達9000多班公車，提供每日36萬以上人次通勤通學使用，但搭公車脫班常引發民怨，交通局1日起全面實施新制

，依公車動態資訊系統各班次首站發車時間，作為異常發車判斷標準，自動開罰班次異常公車，改善誤點脫班問題。

台中市公車10公里免費優惠，原採「里程為主」補貼客運業者，導致業者不重視載客數，整體營運效率低，市府檢視運輸缺口及民眾乘車需求，也發現市民向1999一碼通專線投訴的案件中，「公車誤點」等議題較受市民關注。

交通局長葉昭甫表示，公車動態資訊系統各班次首站發車時間，作為異常發車判斷標準，自動處分班次異常公車，改善誤點脫班問題；官方版「台中公車」APP同步改版，增加旅運規畫系統、站牌導航及公車路線調整資訊等全新功能，與公車動態系統相輔相成。

葉昭甫強調，相較於過去以人力查核，自動稽核機制，會搭配發車異常罰則與系統自動分派處分，加強查核與改善公車發車異常情形，達到「精準發車、落實稽核」，讓公車服務品質更可靠。

「雖然是稽核公車脫班，但在調度排班時，也是給予駕駛員合理的行車與休息時間」，葉昭甫貼心為公車駕駛考量，不要疲勞駕駛，提供民眾更安全可靠的公車服務。

市府進一步說明，相關罰則是處分客運業者，並非直接對駕駛員開罰，若有不可抗力因素導致公車異常發車，交通局會保留業者申覆機制，裁量處分，確保客運業者及駕駛員權益。

(中時 )