宜蘭南方澳跨港大橋1日發生斷橋意外，死傷人數尚無法完全確定，對此，國民黨總統參選人韓國瑜強調馳援不分遠近，現在一切以搶救人命優先，他已透過幕僚了解坍塌狀況與搜救情形，也致電給宜蘭縣長林姿妙表達關切、隨時願意提供援助，並呼籲民眾在斷橋責任未釐清前，先不要做任何批評，讓一切聚焦在救災行動中。

韓國瑜競選辦公室傍晚發出新聞稿指出，現在這場意外已有民眾死傷情形發生，辛苦的軍警消已全力投入搜救，把握救援與送醫的黃金時刻，韓競辦呼籲民眾不要到現場圍觀，以免造成救援的不便或自身危險。

韓國瑜除了第一時間打電話給宜蘭縣長林姿妙表達關心，他也以高雄市長身分，指示幕僚務必掌握相關災情，並準備適時提供援助。

韓競辦認為馳援不分遠近，現在一切以搶救人命優先，並向前線救援的所有人員致敬。

競辦也呼籲民眾，在斷橋責任尚未釐清前，先不要做任何批評，聚焦於救人救災行動中，同時感謝所有參與救災的軍警消人員，「你們辛苦了，也請注意自身安全」。

(中時 )