世界棒球12強賽28人名單今天公布，中華隊總教練洪一中表示，難免會有遺珠之憾，其中一個遺珠就是旅日好手陽岱鋼，對於沒有選進陽桑，洪總給了解釋。

洪一中說：「老實講，因為我這邊的中職比賽也在忙，也是透過電視上去觀察岱鋼，最近我看他出場機會不是那麼多，然後大部分以代打身分登場，所以他的狀況事實上無法掌握得很清楚，所以這次名單沒有他，再過來這陣子還會持續觀察，誠如剛提到名單雖然出來了，但是有些空間可以微調，還是會再視情況調整。」

另一位旅日好手王柏融，則是28人名單中外野手其中一員，不過由於他季末也傳出傷情，洪一中回應：「我們是有跟王柏融確認，他表示傷勢復健是沒做得很完全，不過因為現在離開賽還有段時間，問題應該不大，且距離上次我問他已經有段時間，目前對於在11月比賽是保持樂觀態度。」

由於名單公布後還有更換機會，假如王柏融無法參加12強，洪一中手中也有至少3個備案人選，「等到10月8日進駐桃園集訓來的時候會再確認球員狀態，假如他(王柏融)真的不行的話，當然有其他選手遞補上來。其實我們在討論這28人名單，不止這28人，如外野手最少有8人在考慮，當他如果無法參賽會很快有遞補名單。」

這次名單中以外野手林哲瑄、胡金龍是比較資深的選手，洪一中也不排除隊長從兩人之中選擇，發揮帶頭作用，但也會在10月8日前進桃園球場集訓後，參考球員們的意見來做最後決定。

(中時電子報)