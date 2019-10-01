英國朝野因脫歐爭議而對峙，英國「金融時報」報導，國會不會立即對首相強生發動不信任投票，不過施壓強生領導的政府，反對黨另有盤算。

金融時報（Financial Times）報導說，反對黨領袖們就掌握英國下議院（House of Commons）的議程主導權，以及迫使政府公布更多有關於因應無協議脫歐的機密文件，達成共識。

英國最高法院上週具指標性意義的裁定宣稱，強生下令國會關閉5週是違法的，隨後強生無論有沒有協議都執意於10月31日脫歐，反對無協議脫歐的國會議員想方設法攔阻這件事發生。

金融時報的報導指出，現階段英國國會議員要求強生領導的政府公布3份文件，分別是布局應變政策，代號「雪(巫鳥)」（Snow Bunting）的文件；啟動政府介入防止企業倒閉，代號「翠鳥」（Kingfisher）的文件；以及設想可能面對諸多糟糕情況，代號「黑天鵝」（Black Swan）的文件。

針對強生政府的不信任投票暫緩數週，目前反對黨的領袖們達成共識，並聲稱不信任投票只會增加無協議脫歐的可能性，以及可能使英國經濟面臨破壞性後果，他們同意待歐洲理事會（European Council）10月17日的會議結束後再說。

雖然反對黨領袖決定緩提不信任投票，不過報導說，各黨代表將定期聚會磋商日後的「情景規劃」（Scenario Palnning），包括提出針對強生的不信任動議，如此可能造成強生數日不得進入下議院，或者甚至扣發他的薪資。

反對黨領袖另將討論，若強生因不信任投票下台，日後可能籌組的過渡政府如何運作。

(中央社)