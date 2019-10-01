1架「飛特立」公司班機，今天下午5時許因操作系統出狀況，機長大喊「Mayday（求救）」，緊急破將小港機場，傍晚5時51分平安落地，傳出機上有頂新集團前總裁魏應充一家人，但高雄航空站不願證實，只知機上人員11位，至於迫降原因有民航局進一步調查。

傳頂新魏應充班機迫降小港機場，高雄航空站不願證實。（柯宗緯攝）

據悉，這架飛機為私人包機，從中國南京飛台北松山，不過高雄航空站表示，下午5時10分接獲機上人員通報，操作系統出現狀況，向高雄航空站請求迫降。消防車、救護車及警車前往待命，所幸班機5時51分平安降落，機上人員均安。

傳出當時在這迫降班機上的有魏應充一家人，但高雄航空站主任孫翼中不願證實，只表示，該班機為商務包機，沒有造成傷亡，站方只提供轉降，不會過問也不便透露乘客名單及資訊。

高雄站報告指出，飛特立航空B88322航班申請迫降使用27跑道於5時51分平安降落，自行滑行至35停機坪停妥，航務1、3號分別尾隨航機及進行跑滑道巡視完成，消防隊返隊待命。迫降原因待民航局查證。

(中時 )