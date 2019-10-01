3米高巨大老皮懶洋洋坐在地板上，日本職棒讀賣巨人限定店居然有旅日台灣好手陽岱鋼商品，統一獅聯名而引發熱門話題的《櫻太熊》，最夯的表情符號《EMOJI》、滿載所有人童年回憶的《嚕嚕米》！各式卡漫、童話IP 從10月1日～10月24日齊聚台北三創生活園區1樓的十二立方展區，5大主題快閃店賣萌，拍照打卡不手軟，歡迎大小朋友來同歡。

《嚕嚕米》拍照打卡公仔。（圖取自三創官網）

結合「親子樂園」的主題，除了主題豐富的快閃店之外，還有很多有趣的活動是各位千萬不能錯過的！包含《哈玩聚》快閃店推出的「粉絲應援繪」活動，每日提供2款各限量30張的手繪紙，只要在十二立方展區著色完成並繳回櫃檯即可獲得「禮物兌換券」一張，憑券可櫃位兌換神秘禮物！著色完成的作品也會被展示在展覽區內，趕快帶著孩子來實現畫家夢！

《日職巨人隊》陽岱鋼商品。（圖取自三創官網）

親子同遊更增進感情！7樓的光年探索也準備了3場適合親子同遊的活動，首推在10月18日(五)及10月25日（五）的下午2點到5點，都有「桌遊同好會」活動，提供免費桌遊體驗讓爸爸媽媽與跟小朋友玩。

《櫻太熊》玩偶背包。（圖取自三創官網）

在10月19日（六）的下午2點半到3點半則是有「小典藏說故事時間-《夏天的禮物》」，也歡迎爸爸媽媽帶年幼的小朋友來聽姐姐說故事喔！

(中時電子報)