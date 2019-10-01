學生們以優良表現累積榮譽點數，可於好兒童合作社，兌換文具、玩具等禮品。（何冠嫻攝）

苗栗縣僑育國小成立「僑育好兒童合作社」，1日隆重「開幕」，學童們湧入合作社見琳瑯滿目的文具、玩具等，直呼「好想要！」，但學校以只「送」不賣方式，鼓勵學童以優良表現累積榮譽點數兌換，落實品格教育。

經僑育國小教學團隊研究討論，規畫「僑育好兒童合作社」的榮譽制度，培養學童榮譽、自律、禮貌及進取態度，並邀請學童寫下願望清單，由師長整合找尋合適禮物。

學童除了以平日代表學校比賽為校爭光、定期考成績優良外，閱讀、禮貌、全班整潔秩序等表現，皆能換取點數，合作社採飢餓行銷手法，每月僅開放一天兌換日，只送不賣。

校長李雯琪表示，學童辛勤累積點數，換來的獎品會格外珍惜，並且給孩子「增權賦能」（empowerment）的自我效能感，除了能得到有形獎品，獲取點數的過程，更是無形品格的資產累積，而學童參與僑育好兒童合作社的成立、開幕茶會以及累積點數換獎品等，正配合12年國教強調的素養導向教學，提供學童在真實生活情境活用轉化知識與技能的另一個場域及機會。

(中時 )