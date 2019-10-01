高頂型救護車配備標準救護裝備，以及自動體外心臟電擊去顫器等，有助提升緊急救護效能。（何冠嫻攝）

頭屋禪廚新蔬食料理創辦人朱曼玲1日捐贈價值280萬元、裝備新式精良器材的高頂型救護車，提供苗栗縣消防局竹南分隊汰舊換新使用，回饋社會外，更提升緊急救護服務。

因宗教信仰以及響應愛護動物及蔬食愛地球，朱曼玲從葷食轉為素推廣蔬食，選擇苗栗開設素食餐廳，廣受顧客青睞。她說明，基於苗栗縣高齡長者多，需充實醫療救護資源，因此生意穩定後，決定捐贈救護車回饋苗栗，幫助更多人。

朱曼玲1日捐贈的救護車，內部高度較平頂型救護車高出約40公分，為縣內第2輛高頂型救護車，更為民間捐贈的第1輛。苗栗縣長徐耀昌感謝朱曼玲的慷慨，盼藉拋磚引玉讓更多企業獲民眾參與公益。

苗栗縣消防局長徐新淵說明，高頂型救護車加高空間可放置較小型的救護器材，救護人員更不需彎腰駝背操作救護技術，有效減少背部傷害發生的機率。另，車內除配有標準救護裝備器材外，還有自動體外心臟電擊去顫器（AED）、血氧濃度機、履帶式搬運椅、快速固定骨折的抽氣護木組等高階器材，有助提升緊急救護效能。

(中時 )