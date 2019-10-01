陸軍官校專修班第35期同學帶著家人重返英雄島。（縣府提供／李金生金門傳真）

陸軍官校專修班第35期同學帶著家人重返英雄島。（縣府提供／李金生金門傳真）

Ｌ－18據點設計者莊銀柱開心重返英雄島。（縣府提供／李金生金門傳真）

「2019金門老兵召集令」起跑，報到櫃台熱鬧滾滾。（縣府提供／李金生金門傳真）

「金門老兵召集令」昨起跑，縣府規畫30處祕境級坑道、碉堡據點開放旅遊。（李金生攝）

「2019金門老兵召集令」今（1）日吹起衝鋒號，陸軍官校專修班第35期同學和眷屬23人跨海登陸，在尚義機場與昔日枕戈待旦的金門籍同學會師，在重返英雄島的歡呼聲中，分享回歸榮耀的美好時光。

讓人驚奇的是，今年第1位及第2位申領活動專屬紀念酒的老兵竟然同年同月同日生。他們雖然在金門服役的年代相當，但1位是虎軍部隊，1位是班超部隊，分別住在台北、台中，彼此並不認識。2人都說巧合因緣十分難得，還特別合影留念。

這項由縣府觀光處規畫的年度大型活動，起跑首日就有大批老兵跨海來到，68人開心領取限量版的金門紀念酒，也有人詢問與據點合影的資訊，機場報到櫃台熱鬧滾滾。

今年，縣府推出重新整理開放的30處祕境級碉堡、坑道據點，讓昔日戍守官兵在家人面前，再揮灑「君在前哨」衛國保家的豪邁氣魄。今天也有昔日參與據點設計的老兵，專程搭機重遊金門。

陸軍官校專修班第35期同學，更透過臉書群組相約回來，一到機場就在老兵召集令專區換穿草綠服，與金門本地同學即興高唱《陸軍官校校歌》及《夜襲》，大家相約在3天2夜活動中，重返海防據點瞭望對岸，重溫昔日患難與共的袍澤深情。

縣府表示，此次活動在旅遊淡季成功帶來新一波觀光熱潮，觀光處用心蒐集31個駐守部隊的隊徽，讓老兵帶著專屬的榮耀，與家人回到昔日據點，重溫讓人依舊熱血沸騰，並不如煙的往事點滴。

觀光處說明，老兵提供在金門服役佐證文件、身份證、7日內來金機票（若設籍金門尚需回程機票）和與任一指定據點的合照，即可申領活動紀念酒。相關活動資訊可上金門觀光旅遊網查詢或電：082-324194。

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(中時 )