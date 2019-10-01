腸病毒疫情持續發威，台南市政府衛生局公布本周新增度第6例腸病毒感染併發重症，善化區2歲男童9月13日起發燒，後續出現肌抽躍、嘔吐、嗜睡等症狀，9月15日就醫、9月16日出現心肺衰竭，轉至醫學中心檢驗為腸病毒71型感染引起腦幹腦炎，目前住院治療中，男童胞妹9月15日也發病，所幸非重症，兩人均在善化區幼兒園就讀，衛生局及善化區衛生所9月16日通報當日已督導該園環境消毒與人員健康監測。

目前全國累計42例重症確診個案，腸病毒71型達33例(含1例同時檢出克沙奇A6型)，腸病毒D68型、克沙奇A6型、克沙奇A10型者各2例，克沙奇A9型、克沙奇B5型、伊科病毒11型各1例。

台南市政府衛生局提醒，台南市108年度上周門急診就診人數為2006人次(流行閾值910人次)，已較第38周（2429人次)下降，但民眾仍不能掉以輕心。

尤其，腸病毒71型陸續檢出，且該病毒感染幼兒童造成腦炎或肢體無力麻痺，因此，民眾、學校或教托育機構應督導學童養成良好個人衛生習慣，居家一般環境清潔消毒可用「500ppm漂白水」進行消毒，泡製方法為： 100c.c.市售5％漂白水加入10公升清水後混和均勻，針對玩具、教具、桌椅、樓梯扶手等擦拭；家中孩童如有身體不適應儘速就醫，請勿出入公共場所或安親班。

衛生局呼籲，家長特別留意嬰幼兒健康，一旦出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送醫治療，本市腸病毒重症醫療網責任醫院共有5家(成大醫院、永康奇美醫院、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院)，以便掌握治療契機。

(中時 )