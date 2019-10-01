桃園市文化局推廣在地文創產業，在馬祖新村眷村文創園區10號眷舍打造「桃印文創」選物店。（桃印文創提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市文化局推廣在地文創產業，在馬祖新村眷村文創園區10號眷舍打造「桃印文創」選物店。（桃印文創提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市文化局推廣在地文創產業，在馬祖新村眷村文創園區10號眷舍打造「桃印文創」選物店，蒐集桃園及全台文創設計商品，1日舉辦開幕茶會，民眾除了馬祖新村市集外，還可以到選物店購買文創紀念品。

文化局指出，「桃印文創」概念發想來自於多次籌辦文博會的經驗，有感在地文創業者對於展售空間需求，提供園區眷舍作為商品販售空間，以低抽成的方式提供業者寄賣文創商品，並由園區經營團隊統一代售。

此次「桃印文創」入選14組品牌，分為6大主題：如「人文思維」代表品牌為創作布製小物的「菲兒麗貝．創布」、「傳統創新」代表品牌為製作有馬祖意象的酒味巧克力的「yA-Ho Choco」、「綠色生活」代表品牌為以天然成分製成的「手工糠皂」、「跨界實驗」代表品牌為以在地農產品製成果乾與果醬的「果嶼 good island」、「設計工藝」代表品牌為創作手工皮製日用品的「纖維革製所」、「風格美學」代表品牌為以羊毛氈手法製出擬真文創食品的「包．手作羊毛氈」。

未來「桃印文創」將配合園區開放時間展售，民眾可於周二至周日上午9時至下午6時入館參觀選購。

(中時 )