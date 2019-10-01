八大新戲《覆活》日前舉辦殺青酒，男主角王子邱勝翊與同劇演員黃仲崑等人齊聚慶祝，當天不見女主角任容萱蹤影，王子拿出一只神奇寶貝球髮飾，露出神秘燦笑解釋原因，任容萱因為有工作在身無法到場，「我今天帶著她拍戲都會別在頭髮上的夾子，代表她的精神象徵與我們同在啦！」

王子邱勝翊把任容萱的髮夾別在外套領口。（八大）

當天除了女主角缺席，姚以緹、吳岳擎也都剛好因工作、軋戲無法親自出席，現場有王子坐陣，黃仲崑、大鶴(林鶴軒)、蔡函岑、唐振剛、藍雅芸、言澔明、陸羿等共襄盛舉。前不久以《切小金家的旅館》奪得今年台北電影獎男配角殊榮的大鶴，表示參與《覆活》作品最大收獲是玩「狼人殺」，被王子、任容萱訓練到愈來愈厲害。聽著年輕人講述拍戲放飯空檔，大家迷戀玩遊戲，黃仲崑忍不住自曝，因為劇組排他班表是從早拍到晚，如果他有空檔，是趕快去洗頭髮。

陸羿、蔡函岑、王子邱勝翊、黃仲崑、藍雅芸、唐振剛、言澔明、大鶴(林鶴軒)出席殺青酒。（八大提供）

殺青酒現場，黃仲崑被製作人要求來一段即興RAP，把氣氛帶到高潮。王子回想拍戲過程，整個人心理及身體處於雙重疲累，整部戲情緒都很重。他還記得和黃仲崑的一場對戲，結束後前輩立刻上前拍拍他的肩膀，說：「辛苦了。」讓他備感欣慰。不僅如此，王子還透露他和任容萱的哭戲，當時鏡頭是拍攝女主角的背部，但「容容照樣把眼淚給我，給我最真實的情緒！」因此合作到這部戲，體會到演員們互相幫忙，讓他非常感動也很難忘。

參與前幾集劇情的藍雅芸，笑說她是最早殺青，戲散但人沒散，她持續關注大家的社群動態，隨時掌握大家在做什麼。首次演出電視劇的陸羿，由於從國外回來中文還在學習階段，劇中飾演夥伴的蔡函岑，空檔時都會陪著他讀劇本，殺青酒現場他秀了一段流利的荷蘭語，讓大家驚豔。

(中時 )