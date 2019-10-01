家家第4張專輯《我想要的I, Me, Mine》今舉行發片記者會，3度邀請五月天瑪莎擔任製作人，家家透露一直很想和方大同合作，而瑪莎為了幫家家圓夢，趁著方大同到台灣時半夜到飯店「堵人」促成雙方合作，家家笑說「瑪莎很像土地公，完成我心願」。家家到香港錄音時剛好碰生日，瑪莎更特地飛香港請她吃飯，笑說：「對五月天都沒有這麼認真」。

家家推出第四張專輯《我想要的I, Me, Mine》。（盧禕祺攝）

瑪莎和家家2人默契越來越好，家家說，以往2人都以名字相稱，經過這次新專輯的製作期，現在直接稱瑪莎為「哥」，除了是工作夥伴、好友，更視他為家人，無保留地分享大小事。被問到瑪莎有沒有越來越嚴格？家家蹦出一句「講話還好，但文字比較嚴肅」，更爆料瑪莎有次在討論錄唱事宜，傳訊給家家：「你唱那麼大聲，是在兇屁喔」，但現在會比較用婉約的方式。

此次在專輯中和方大同合作〈在家裡〉、〈都什麼年代了〉、〈安全感〉等3首歌，家家分享2人互動過程：「他應該是句點王吧」，互動過程很安靜，常常默默不說話，被問及方大同是否為理想型？家家笑說：「吃素的人我不行，我是無肉不歡。」

家家今天舉行新專輯發片記者會，現場演唱新歌。（盧禕祺攝）

新專輯中邀請劉若英、陶晶瑩、石頭等人，以短篇文字、小說、散文等3種形式，為家家新專輯詮釋紅、藍、白三種版本。

陶晶瑩以赤裸大膽的文字，寫下「我羨慕我自己，我嫉妒我自己，愛死我自己」，作為慾望映照下的體悟；石頭藉著小說主角的情境，書寫「只有我能決定要在天堂撒野，還是在地獄裡犧牲奉獻」展開一場自我辯證；劉若英的告白自述：「認知自己的平凡與渺小，就像超越自我以外的另一個自己」，回歸平靜與自我心靈。3位大師的精彩文字，將收錄在實體專輯中，獻給數位時代中，仍傾心收藏實體自我的聽者。

陶晶瑩為了家家新專輯側面寫作，大膽寫到「我羨慕我自己，我嫉妒我自己，愛死我自己」，作為慾望映照下的體悟，細膩句詞讓一旁主持人黃子佼也搶著看。（盧禕祺攝）

今天陶晶瑩特地出席記者會，送上代表紅、藍、白的三樣禮物，包括芭比波朗11月上市的金緻水光唇膏禮盒、藍色地球儀、一百朵白色玫瑰花束。家家新專輯《我想要的I, Me, Mine》已正式發行，新歌巡迴演唱會門票熱賣中，詳情可上相信音樂或家家官方臉書查詢。

家家今舉行發片記者會，陶晶瑩贈送唇膏組、地球儀及白色玫瑰花束祝福家家。（盧禕祺攝）

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