(20:45更新戰況)周日才轟轟烈烈舉辦了引退賽，卻不是「恰恰」彭政閔職棒生涯的句點，因為中信兄弟還有4場補賽，有機會拚季後賽甚至總冠軍戰門票，彭政閔也在今晚對富邦悍將的補賽擔任先發6棒DH（指定打擊），並在4下滿壘時敲出3分打點二壘打，讓兄弟以8比3拉開領先，有機會在今天加冕下半季冠軍！

彭政閔2局下首次踏入打擊區，擊出右外野飛球出局，3局下還在二、三壘有人時吞下老K，不過4局下恰恰沒再讓建功機會溜走，5棒陳子豪獲得保送，讓兄弟在2出局後攻占滿壘，富邦以蔡明晉入替范玉禹，卻被恰恰擊出左外野二壘打，一棒清空壘上跑者，兄弟瞬間拉開到5分領先。

中信兄弟與富邦悍將分別推出洋投萊福力、班華德先發，來福力1局上就被張正偉、林哲瑄、林益全敲安，先丟兩分，下半局兄弟就靠甫入選12強中華隊的二壘手岳東華敲出陽春炮，追成1比2。不過兄弟在3、4局狂攻7分，後來居上。

然而，即使兄弟下半季奪冠，也不保證能直進總冠軍戰，因為在全年總戰績部分，上半季冠軍Lamigo桃猿僅領先富邦悍將半場勝差。倘若最終由富邦拿下例行賽全季戰績第1，將先與全季勝率較低的季冠軍打5戰3勝的首輪季後賽。若桃猿保住全季戰績第1，兄弟下半季封王，兩隊就直接打7戰4勝的總冠軍戰。

(中時電子報)