勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，中高齡及高齡人力資源的開發，及促進穩定就業，都是政府努力的方向。（盧金足攝）

勞動部勞動力發展署中彰投分署1日推出中高齡就業三助攻方案，扮演就業媒人，提供求職者及企業主客製化的套裝服務方案，進用「高年級生」人力資源管理問題，分署長林淑媛表示，2025年將達到「超高齡社會」，讓中高齡民眾有機會繼續貢獻能力也獲得生計。

2018年台灣已成為高齡社會，中高齡就業議題亟需重視，中彰投分署於重陽節前夕，推出中高齡就業3助攻方案，積極扮演就業媒人，提供求職者及企業主客製化的套裝服務方案，試辦後深獲中高齡及企業主讚賞。

勞動部勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，2014年到2025年將是台灣高齡人口成長最快速的時期，2025年將會到達「超高齡社會」，因此中高齡及高齡人力資源的開發及促進穩定就業都是政府努力的方向。

她表示，該分署2016年自行研發「哈利找伯樂」職涯諮詢服務套裝工具，依據每個就業階段設計專屬職涯服務學院，幫民眾適性擇業，近年來轄區巡迴諮詢推廣，深獲好評，在2018年取得經濟部智慧財產局核發商標註冊證。

勞動力發展署中彰投分署所轄就業中心每年服務中高齡求職者逾2萬人次，這次特別針對實務上中高齡常見就業問題，結合各階段諮詢工具，發展出「哈利助攻 職達成功」-促進就業整合性實驗方案，設計系列套裝服務，篩選臨櫃同質性的中高齡，進行成長團體活動，並結合就業中心各區塊資源，提供個別化服務措施，此為第1項助攻。

以49歲的二度就業婦女阿由為例，在小孩長大後想重返職場，但缺乏信心和專長，參與本方案後，透過職涯諮詢、成長團體同儕支持和產業說明會及職場參訪實際了解，在考量接送小孩需求下，最終選擇以「居家照顧服務員」為首要就業目標，目前已順利上工並穩定就業中。

另為促進企業主僱用中高齡意願，推出第2項助攻「成立企業輔導團」，透過專家諮詢與輔導，解惑企業進用「高年級生」人力資源管理問題，協助建構跨世代間工作分享模式；第3項助攻則是創造勞資雙贏的「中高齡職務再設計補助計畫」，藉由專業評估與建議，運用改善工作流程、就業輔具等策略，協助排除中高齡者就業障礙，強化工作效能，以穩定就業為目標。

以梯具製造業巧登欣公司為例，二代接班的總經理蘇乙桂笑著說，自己上任不久，即面臨資深員工屆臨退休年齡、公司人力短缺問題，在中彰投分署提供企業輔導團的幫助下，採行大量聘用中高齡人力的逆勢操作，並運用中高齡職務再設計協助他們穩定就業，突破重圍，很感謝中彰投分署的協助。

(中時 )