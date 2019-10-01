北市內湖方濟中學公車候車亭倒塌，意外爆出原設計120公分的基礎工程，實際上卻僅剩下40公分，市議員許家蓓全面體檢包商承作的47個候車亭，除了24個已拆，剩下的23個候車亭基礎深度全部不到120公分，今日質詢中質疑包商有偷工減料之嫌。對此交通局長陳學台坦承確有偷工減料，已由政風單位調查並針對廠商提出民刑事告訴。

北市在2000年間委由「興道企業」興建47座候車亭，但其中內湖方濟中學附近的候車亭月前倒塌，經調查後赫然發現原設計120公分的基礎，竟然縮水僅剩下三分之一的40公分。

許家蓓指出，經她調查並向交通局調閱相關資料發現，這些問題候車亭居然在驗收時沒有檢附施工、完工照片，且目前市府僅懲處其中一名已退休的員工，驗收流程SOP出問題，市府還只讓退休員工背黑鍋。

許家蓓表示，她向市府索取「興道企業」同期施工的候車亭資料，發現其中24座已經拆除或更新，沒有留下任何拆除時的站體照片，基礎是否不足已無從追查；剩下的23個公車亭則是全部都不合格，其中南港高工候車亭基礎也不及40公分。

陳學台表示，20年前的候車亭施工資料規範不如今日完備嚴謹，加有保存年限，不少資料都無法搜尋，但公運處在檢討責任同時，也將針對偷工減料情形向廠商提出民事求償及刑事告訴。

陳學台指出，在內部懲處部分，是根據最後檢核點才認定是監工的問題，並未追究其他人責任，流程程序都符合程規範。

許家蓓表示對這樣的懲處及調查報告不能接受，對於受傷民眾或北市民都不能接受，要求針對此案重新調查，並在1個月向質詢小組提出答覆。

(中時 )