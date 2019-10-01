【現場直擊】宜蘭南方澳大橋坍塌 晚間搜救現場最新狀況

宜蘭南方澳跨港大橋1日上午崩坍，造成多人受傷，負責維養大喬的台灣港務公司蘇澳營運處長陳國棟表示，大橋每年都會定期健檢，檢查結果也沒問題，且明年還有編列800萬元要大健檢，至於崩塌原因，不排除和米塔颱風及地震有關，因此造成鋼索斷裂。

跨港大橋由過去基隆港務局（現為基隆港務分公司）委託宜蘭縣政府代建，於1996年興建、1998年完工通車，如今屬於交通部航港局的財產，並由基隆港務分公司蘇澳營運處負責維管。

陳國棟表示，大橋每年都有做健檢，情況也都沒問題，且每10年就會有定期大健檢，明年就有編列800萬的大健檢經費。

不過，卻有近期負責維修的工程顧問公司指控，之前發現大橋嚴重鏽蝕、多個連接處遭受撞擊，多次反映給港務公司卻沒有下文，遭疑「知情不理」。陳國棟駁斥，顧問公司2016年來文反映後，港務公司就已在2017年花375萬元維修。

「不排除和天災有關！」陳國棟說，由於9月30日米塔颱風來襲，加上1日凌晨1時許有發生芮氏規模3.8的地震，宜蘭南澳最大震度是4級，不排除是颱風和地震的原因。

(中時 )