李鴻裕（左）代致贈金鎖片等重陽賀禮給蔡陳玉梅阿嬤。（楠西區公所提供／劉秀芬台南傳真）

蔡陳玉梅阿嬤幽默風趣，還唱「安平追想曲」給大家聽。（楠西區公所提供／劉秀芬台南傳真）

楠西百歲產婆蔡陳玉梅阿嬤元氣十足

重陽節將至，為表達對長者的關懷，楠西區長李鴻裕率公所同仁，親自至區內的百歲產婆蔡陳玉梅阿嬤府上，代表總統府與台南市府贈上金鎖片、紅包、匾額等賀禮，阿嬤開心接受，現場還唱起「安平追想曲」給大家聽。

蔡陳玉梅阿嬤表示，她從台中產婆學校畢業，在楠西接生已35年，不管半夜多晚，只要有人敲門，她一定趕去接生，最高紀錄曾一天接生6個新生兒，都不敢喊累。

阿嬤說，她主張女性一定有一技之長，不要想依靠男生，她的思想十分先進，也間接影響2個女兒投入產婆這個職業，還當場唱起「安平追想曲」，十分風趣健談，平常還四處趴趴走，子女不放心，要老媽一定要拿拐杖以策安全。

李鴻裕除探望蔡陳玉梅阿嬤，也與張蔡習阿嬤的晚輩一起至長照機構探視張阿嬤，阿嬤看到大夥來探望很開心，李區長也送上金鎖片等賀禮，並與現場其他長輩話家常，祝福每位長者重陽節快樂，也謝謝他們一生的辛勞，及賦予大家寶貴的人生智慧。

(中時 )