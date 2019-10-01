花蓮市長魏嘉賢今午前往菁華橋時表示，菁華橋為雙插單拱式鋼構橋，經評估後安全暫無虞，但年代久遠，橋體鋪面與螺帽多處鏽蝕，急需經費投入修復。（王昱凱攝）

南方澳今日發生橋梁斷裂意外，受到各界密切關注，各縣市重新檢視轄管橋體安全。花蓮縣政府建設處長鄧子榆表示，縣內轄管橋梁共計634座，每年編列2千萬元預算，每2年更定期檢測橋梁安全，近10年無橋梁斷裂事故。去年0206震後積極挹注6千萬總經費，針對縣內七星潭大橋、國福橋、花蓮市3號橋及尚志橋等進行維修。

鄧子榆表示，據2017年度橋梁改善建議指出，列管634座橋中，有270座建議改善，佔比4成。花蓮每年撥動預算並定期辦理檢測工程，一年約修繕17座橋梁，受去年0206震災影響，災後新增包括七星潭大橋、農兵橋等7座補強名單。

目前七星潭大橋已開始施作工程，新增盤式支撐上盤與阻尼器等強化設備；尚志橋則待11月自來水管線遷移完成後施工，預估12月施工，耗時3個月完成；國福橋與花蓮市3號橋也正加緊修復中。

另外，花蓮大橋雖非縣府管轄，但礙於橋體高度不足及受震後橋梁局部位移受損，公路總局也投入14億元進行改建。花蓮工務段長陳景揚說，花蓮大橋由2座橋梁組成，不僅高度不足、路面狹窄，又常受溪水暴漲影響，加上震災受損，決定進行改建工程，計畫年底發包，加寬橋面及高度，預估2023年完工。

花蓮市長魏嘉賢今則前往以雙叉單拱式建構的鋼構菁華橋視察。他說，菁華橋年代久遠，震後經評估安全暫無虞，唯橋梁鋪面、圍欄與螺帽多處鏽蝕，遺憾去年提出950萬元修繕申請計畫未果，希望藉此機會，爭取花東基金或前瞻計畫補助，強化改善橋況。

(中時 )