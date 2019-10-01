教育局1日結合台灣陽光關懷協會，將反毒列車開進國小校園，透過戲劇傳達防毒、拒毒、緝毒、以及戒毒觀念。（蔡依珍攝）

教育局1日結合台灣陽光關懷協會，將反毒列車開進國小校園，透過戲劇傳達防毒、拒毒、緝毒、以及戒毒觀念。（蔡依珍攝）

教育局1日結合台灣陽光關懷協會，將反毒列車開進國小校園，透過戲劇傳達防毒、拒毒、緝毒、以及戒毒觀念。（蔡依珍攝）

吸毒人口年輕化成台灣社會隱憂，教育局1日結合台灣陽光關懷協會，將反毒列車開進國小校園，以「YOUNG光小小兵」戲劇表演，傳達反毒知識，首場在東門國小更邀請曾祖父母、阿公阿嬤和爸爸媽媽一同欣賞，四代同堂攜手反毒。

台灣陽光關懷協會原本是服務及幫助中輟生和青少年，近年來把協會工作重點擺在解決青少年藥物濫用問題，與桃園市10所學校合作，以兒童戲劇方式進行反毒宣教，首場1日在東門國小演出，透過活潑可愛的故事，傳達「不和魔鬼做交易、勿用毒品求歡娛」觀念，寓教於樂。

活動也特別廣邀阿公阿嬤和爸爸媽媽一同觀賞，廣受家長好評，不但學童看得目不轉睛，台上台下也玩成一片，互動熱絡，歡笑聲不斷。

教育局長高安邦指出，隨著雲端資訊散播快速及科技進步，新興毒品已成為當今非法藥物的主流，且外觀樣態多元，難以察覺預防，毒品防制工作也就越來越艱難，希望藉由宣導，建立正確的反毒觀念及拒絕毒品技巧，不因一時的誘惑、壓力、軟弱或好奇心而濫用毒品。

桃園市對防治藥物濫用及打擊毒品危害一直列為施政重點，運用多管齊下的策略：「防患未然」(防毒) 加強反毒教育，建立反毒意識；「武裝自己」(拒毒) 防止毒品施用人口增加；「拔根斷源」(緝毒) 斷絕毒品供給，以及「遠離毒害」(戒毒) 減少原有毒品施用人口等四大方針，深入各級學校，辦理各式各樣藥物濫用防制的活動與宣教，運用各項社會、企業、教育的力量，共同打造桃園市學校為無毒健康的校園。

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(中時 )