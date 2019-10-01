英國首相強生今天表示，很快就會向歐盟提交新版脫歐協議。不過，他否認媒體報導指稱他計畫在英屬北愛爾蘭和歐盟成員國愛爾蘭間設立貨物通關中心。

強生告訴英國廣播公司（BBC）：「我們會端出非常好的提案，很快就會正式提出。」

法新社報導，根據英國和愛爾蘭媒體揭露的新協議，強生希望對愛爾蘭出境商品進行檢查，但食品和農產品可自動放行。此提案據稱旨在確保英國31日脫歐後，北愛爾蘭和愛爾蘭之間的邊界仍能維持一定程度的自由暢通。

不過，愛爾蘭副總理兼外交部長柯伏尼（Simon Coveney）稱相關報導所指新協議「不切實際」。強生也指出，媒體報導「不盡正確」。

強生表示，他的脫歐解決方案並不包含在北愛爾蘭和愛爾蘭邊界設置所謂「貨物通關中心」。

儘管如此，強生證實英國已提案針對跨境牲畜和部分食品廢除檢驗程序，在北愛爾蘭境內適用愛爾蘭遵守的歐盟相關法規。

根據強生的說法，提案旨在建立一個農業及農產品衛生檢驗與動植物檢疫單一領域，實為英方一大讓步。

「這涵蓋大量南北跨境貿易，但涉及衛生檢驗與動植物檢疫相關法規的決策，仍將由布魯塞爾當局說了算，英國無權置喙。」

(中央社)