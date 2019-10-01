建安里長王永華(左)頒發紀念品給參與里民。(吳亮賢攝)

新北市屈公病例持續延燒，雖目前病例集中在中和區國強嶺，但新莊區一名50多歲女性日前因到國強嶺步道登山也遭到感染，為避免屈公病影響範圍持續擴大，新北市衛生局、環保局、新莊區公所與建安里聯合舉辦屈公病防治宣導，全面防堵疫情。

建安里長王永華指出，去年里內曾出現一例登革熱病例，當時立刻發動每周的里內大掃除，避免疫情擴散，雖然目前里內並無屈公病例，但由於屈公病跟登革熱都是透過病媒蚊傳染，且屈公病潛伏期更長，因此主動與環保局、衛生局、區公所共同舉辦防疫宣導，力求防患未然。

王永華表示，此次特別邀請公共衛生促進協會講師前來辦理講座，強調「巡、倒、清、刷」四大步驟，呼籲民眾要自主性巡查，清除容器內積水，避免蚊子孳生。

王永華說，為了鼓勵民眾落實防疫工作，只要自主巡查並完成檢測表，就能持表到里辦公室兌換一罐防蚊液，若是有發現積水容器，主動通報里長，還會加送紀念品。

衛生局表示，目前已在中和區舉辦8場次的防疫宣導，另在鶯歌區、板橋區、中和區及新莊區也各舉辦1次，未來將持續發布公開訊息，提供民眾最新疫情動態及自我防疫資訊，另外也有設置防疫網站專區、專線，並透過捷運燈箱、跑馬燈及紅布條等多元管道，宣導市民防疫知能。

(中時 )