搭乘阿聯酋航空A380商務艙與頭等艙的旅客可以在機上貴賓室享受特製調酒。圖：業者提供

阿聯酋航空是目前唯一直飛台灣與波灣地區的航空公司。圖：業者提供

雙十連假阿聯酋航空為旅客帶來雙倍快樂！快趁著連假與阿聯酋航空一齊規劃明年的旅程，以優惠的票價享受倍受好評的飛行體驗前往義大利以及其他歐洲熱門景點，倫敦未稅5,200元起，法蘭克福與阿姆斯特丹8,400元起，巴黎1萬元起，還有其他多點超優惠價。

這次優惠商務艙5.4萬元起，購票日期自即日起至2019年10月14日止，出發時間則自2019年10月7日至2020年3月31日止，本次優惠機票可於阿聯酋航空網站www.emirates.com.tw 購買，欲了解更多資訊，請至阿聯酋航空網站查詢，或洽各大旅行社。

優惠不括稅項及燃油附加費。適用於平日出發之航班、設有不適用日期。週末附加費適用。票價以預訂時優惠票價的座位供應情況而定。受條款及細則約束。

作為第一家連結台灣與波灣地區的航空公司，阿聯酋航空自2014年起投入台灣市場營運，為在地旅客帶來超乎所想且更加多元的假期地點選項。根據觀光局統計，2019年上半年前往阿拉伯聯合大公國旅行的台灣旅客較2017年同期相比成長達98％。

台灣旅客可以搭乘阿聯酋航空每日一班以最具標幟性的空中巴士A380雙層客機前往杜拜，再由杜拜樞紐前往其他50多個同樣以A380執飛的地區以及阿聯酋航空遍及六大洲的158個全球航點。

阿聯酋航空已與義大利國營鐵路公司建立夥伴關係，透過綿密的鐵路網絡，阿聯酋航空的旅客能更方便地往來米蘭、羅馬、威尼斯以及波隆那機場。旅客只要在預訂機票時順便預訂火車票，即可轉乘銜接義大利境內超過25個車站。透過阿聯酋航空官網中「管理預訂」功能頁面，即可一站式完成歐遊行程規劃。

另自自2019年12月9日起，台灣旅客可以搭乘阿聯酋航空經由巴塞隆納飛往墨西哥市。透過阿聯酋航空官往預定往來墨西哥市行程的旅客們更可以獲得兩倍的Skywards哩程累積。若尚未成為阿聯酋航空Skywards飛行常客計畫會員，可至https：／／www.emirates.com／account／tw／chinese／light-registration／ 建立帳戶

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