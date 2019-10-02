雲林縣虎尾鎮盛味軒泡芙口味及樣式多元。（許素惠攝）

雲林縣虎尾鎮盛味軒泡芙用料實在，內餡飽滿。（許素惠攝）

印象中的泡芙都是圓胖形狀，雲林縣虎尾鎮盛味軒日式泡芙不但有甜甜圈狀，口味也非常多元，關鍵是用料實在，價格親民，老板劉孟睿、陳淑如夫婦為了照顧陪伴孩子，每天只賣短短3小時，時常供不應求。

泡芙在雲林農業縣的麵包坊往往被當做是微不足道的配角，很難躍為專賣的主角，劉孟睿夫妻卻反其道而行，透過創意與巧思，讓配角成為亮眼的主角，發想源自於看不慣太單調的泡芙。

陳淑如指出，她和先生都曾在烘焙坊工作，發現一般麵包店的泡芙都一樣，只有一種圓型樣式及奶油原味，消費者毫無選擇，於是辭去工作自行創業，專一烤、賣泡芙，成為夫妻成家的基礎。

從推車到騎樓，劉孟睿夫婦不靠美輪美奐的店面吸客，而是以真材實料、多元造型及口味獲得舊雨新知的青睞，除了經典不敗的牛奶原味，還開發出草莓、巧克力、咖啡，甚至芒果內餡，外皮也同樣領先群倫，有鬆軟、酥脆等不同口感，另有特製的甜甜圈，又像皇冠形狀，為了新鮮，內餡一定點單後現擠，外殼再灑上些許糖粉及杏仁顆粒，吃起來有堅果香味。

虎尾科技大學丁姓學生是常客，大力推薦盛味軒的泡芙，強調好吃又便宜，唯一缺點就是賣的時間太短，如果稍晚去，常常買不到。

店名：盛味軒日式泡芙

地址：雲林縣虎尾鎮八德街156號

電話：0987609951，0918202667

營業時間：下午4點至晚間7點，無固定休

售價：依種類口味分別20、25、30元

(中時 )