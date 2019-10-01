哈登在火箭的熱身賽首戰繳出10分、12籃板、17助攻的大三元成績單，率領球隊擊潰來訪的CBA上海大鯊魚隊。(美聯社)

NBA新賽季海外熱身賽登場了，今天火箭在哈登大三元的領軍下140比71擊潰CBA上海大鯊魚，台灣小將吳永盛替補上場9分鐘，兩次出手都在三分線外，可惜都落空，最終留下1籃板1助攻的數據，繼陳信安、曾文鼎與陳盈駿之後，第四位在NBA熱身賽登板的台灣本土球員。

「台灣飛人」陳信安在2002年獲得NBA國王隊的邀請參加季前訓練營，當時得到巨星韋伯和迪瓦茲的照顧，熱身賽與獨行俠(小牛)的比賽出賽4分鐘，2投1中攻下2分、2籃板、1助攻，表現相當出色，可惜第二場與勇士之戰壓力過大，8分鐘沒有任何出手，3次失誤和1次犯規，隨後被國王裁掉，不過，陳信安仍是至今台灣唯一在NBA球隊上場的熱身賽球員。

台灣前當家中鋒曾文鼎，2011年前往對岸討生活，2016年以上海大鯊魚隊球員身分在火箭的熱身賽中替補打了12分鐘，靠著罰球得到2分，另有1籃板，隔年再戰火箭，曾文鼎上場21分鐘，投進1顆三分球，外加3籃板、3助攻。

2017年CBA選秀狀元陳盈駿，當年廣州龍獅就在熱身賽與巫師交手，陳盈駿獲得上場機會，但僅得2分、2籃板，去年在巫師的賽場上三分球3投俱中，9分、3籃板、2助攻、2抄截，寫下台灣球員在熱身賽單場得分最高紀錄。

今年廣州龍獅也將在NBA熱身賽亮相，9日作客費城挑戰七六人，有可能碰到恩比德、班西蒙斯與托必亞斯哈里斯等大咖球星，10日龍獅再打巫師，此役有機會與日本混血球星八村壘展開「台日大戰」。

今年CBA選秀首輪第8順位加盟上海大鯊魚的吳永盛，今天上場9分鐘雖然出手了兩次，但都沒能建功，雖然得分掛零，但抓了1籃板，送出1次助攻，並沒有空手而回。上海將在7日與快艇交手，可惜里歐納德和保羅喬治都不會出賽，吳永盛無法見到上季總冠軍系列賽MVP的風采。

(中時電子報)