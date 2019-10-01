陸國慶假期首日 長三角多條高鐵路線井噴 20:342019/10/01 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸國慶假期，鐵路出現出行客流高峰。（照片取自中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸鐵路上海局集團有限公司今天表示，10月1日大陸國慶假期首日，長三角鐵路預計發送旅客320萬人次，同比增長15.2萬人次。蘇、浙、滬、皖等地多條高鐵線路客流「井噴」，增幅明顯。 今年假期運輸期限為9月28日至10月7日，長三角鐵路預計發送旅客2740萬人次，同比增長234萬人次。為滿足旅客出行需要，除按照高峰列車運行圖開足各趟圖定旅客列車外，在今天，長三角鐵路增加運能供給，安排加開353趟列車，其中加開去往北京、南昌、漢口、鄭州、蘭州等長途熱門方向的旅客列車78趟。 (旺報 ) #旅客 #列車 #高鐵 #國慶 #十一假期 也許您會感興趣 推薦閱讀 搭5G列車 台燿後市樂觀 04:102019/09/27 證券．權證 高鐵南延「左營線」定案 屏縣府盼能縮短施工期程 19:402019/09/27 生活 高鐵南延 高市府遺憾倒退嚕 04:102019/09/28 政治要聞 300萬疑雲 陳明文怒嗆：別故意酸我 14:282019/09/28 政治 陳明文怒嗆媒體 去問高鐵 04:102019/09/29 政治要聞 彩繪列車、鐵道觀光小學堂開張 縮小版迴力車限量送 20:242019/09/29 旅遊 高鐵不是一黨選舉工具 04:102019/09/30 時論廣場 葉匡時：高鐵延伸要進高雄 不如先延伸高捷 12:122019/09/30 政治 十一假期 川渝黔預計發送鐵路旅客1240萬人次 20:242019/09/30 兩岸 葉匡時主張 延伸高捷比高鐵更好 01:132019/10/01 地方新聞 兩岸熱門新聞 香港10.1遊行 截至17時15人受傷送院 1人重傷危殆 - 兩岸 東風-41風頭遭搶 新航母殺手東風-100現世 - 兩岸 - 旺報 反送中首例 港示威者遭槍擊 子彈距心臟3公分 - 兩岸 現金買房太弱了！陸企1124億現金買秘魯電力公司 - 兩岸 漸行漸遠？香港首富李嘉誠未參加大陸國慶 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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