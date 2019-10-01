大陸鐵路上海局集團有限公司今天表示，10月1日大陸國慶假期首日，長三角鐵路預計發送旅客320萬人次，同比增長15.2萬人次。蘇、浙、滬、皖等地多條高鐵線路客流「井噴」，增幅明顯。

今年假期運輸期限為9月28日至10月7日，長三角鐵路預計發送旅客2740萬人次，同比增長234萬人次。為滿足旅客出行需要，除按照高峰列車運行圖開足各趟圖定旅客列車外，在今天，長三角鐵路增加運能供給，安排加開353趟列車，其中加開去往北京、南昌、漢口、鄭州、蘭州等長途熱門方向的旅客列車78趟。

(旺報 )