精密機械科技創新園區2期標準廠房的建築物，能隔熱降溫、過濾外來噪音，如同穿著綠色外衣會呼吸的建築。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

副市長楊瓊瓔向行政院公共工程委員會介紹，有品質又會呼吸的廠房。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

精密機械科技創新園區2期標準廠房，符合台中數位化政策的發展策略，不但可以緩解廠商用地的需求迫切性，還可以帶動整體產業聚落發展。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市政府為活絡經濟、解決市場需求並輔導未登記工廠，在精密機械園區2期西側，投入超過13億元，興建總樓地板面積5萬8000多平方公尺的標準廠房，特別蘊含「透氣呼吸」工程巧思，並申辦第19屆公共工程金質獎評選。1日由副市長楊瓊瓔陪同行政院公共工程委員會到現場評審，親自介紹這座有品質又「會呼吸」的廠房。

楊瓊瓔說，精密機械科技創新園區2期標準廠房的建築物各立面設置大量植生槽，分別植入不同類型植栽，除可幫助建築物換氣、淨化空氣外，更能夠隔熱降溫、過濾外來噪音，如同穿著綠色外衣會呼吸的建築，今年市府特別針對許多工程要項進行檢驗及查核，務必確保工程品質無虞並達到一定水準。

市府研考會主委吳皇昇強調，精密機械科技創新園區2期標準廠房新建工程，是一棟地下1層、地上6層的立體式綠建築，該廠房已取得黃金級綠建築標章候選資格，在智慧建築方面也有合格級候選標章，預計將資訊通信、設施管理、安全防災等項目進行整合及智慧化，符合台中數位化政策的發展策略，不但可以緩解廠商用地的需求迫切性，還可以帶動整體產業聚落發展。

市府經發局表示，為因應不同產業進駐需求，該廠房各樓層設計不同的高度及載重，興建完成將採6成出售、另4成出租，以租售並行方式，提供39個標準廠房單元，每個單元約182至714坪，可讓接受輔導的中小企業、協力廠商，及未登記的廠商有機會進駐。

該廠房內彈性的空間規劃，也適合多種產業進駐，例如金屬製品製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、電力設備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業、其他運輸工具及其零件製造業等。

副市長楊瓊瓔、市府參事黃晴曉、研考會主委吳皇昇陪同行政院公共工程委員會及5位評審委員，前往精密機械科技創新園區2期標準廠房，一同會勘這座「會呼吸」的廠房，希望優質的標準廠房能獲公共工程金質獎肯定。

(中時 )