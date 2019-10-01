與中華隊同一天，「侍Japan」日本也公布了參加世界棒球12強賽的28人名單，今年敲出40轟的讀賣巨人強打坂本勇人、打擊率3成35傲視全日職的廣島鯉魚外野手鈴木誠也，與火球可以飆破160公里的軟銀鷹右投千賀滉大、樂天金鷲王牌岸孝之全都入列。雖然日本做為明年奧運東道主，打12強無門票之虞，卻展現要在東奧奪金的決心。
日本隊12強賽28人名單如下：
投手
11 岸 孝之（東北楽天）
13 山岡 泰輔（歐力士野牛）
16 松井 裕樹（東北楽天）
18 山口 俊（讀賣巨人）
19 山﨑 康晃（横浜DeNA）
21 今永 昇太（横浜DeNA）
22 大野 雄大（中日）
28 高橋 礼（福岡軟銀鷹）
41 千賀 滉大（福岡軟銀鷹）
43 山本 由伸（歐力士野牛）
44 森原 康平（東北楽天）
47 中川 皓太（讀賣巨人）
90 田口 麗斗（讀賣巨人）
捕手
10 小林 誠司（讀賣巨人）
27 會澤 翼（広島東洋）
62 甲斐 拓也（福岡軟銀鷹）
内野手
1 山田 哲人（東京養樂多）
2 源田 壮亮（埼玉西武）
3 浅村 栄斗（東北楽天）
4 菊池 涼介（広島東洋）
5 外崎 修汰（埼玉西武）
6 坂本 勇人（讀賣巨人）
7 松田 宣浩（福岡軟銀鷹）
外野手
8 近藤 健介（北海道日本火腿）
23 周東 佑京（福岡軟銀鷹）
34 吉田 正尚（歐力士野牛）
51 鈴木 誠也（広島東洋）
55 秋山 翔吾（埼玉西武）
(中時電子報)
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