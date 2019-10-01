與中華隊同一天，「侍Japan」日本也公布了參加世界棒球12強賽的28人名單，今年敲出40轟的讀賣巨人強打坂本勇人、打擊率3成35傲視全日職的廣島鯉魚外野手鈴木誠也，與火球可以飆破160公里的軟銀鷹右投千賀滉大、樂天金鷲王牌岸孝之全都入列。雖然日本做為明年奧運東道主，打12強無門票之虞，卻展現要在東奧奪金的決心。

日本隊12強賽28人名單如下：

投手

11 岸 孝之（東北楽天）

13 山岡 泰輔（歐力士野牛）

16 松井 裕樹（東北楽天）

18 山口 俊（讀賣巨人）

19 山﨑 康晃（横浜DeNA）

21 今永 昇太（横浜DeNA）

22 大野 雄大（中日）

28 高橋 礼（福岡軟銀鷹）

41 千賀 滉大（福岡軟銀鷹）

43 山本 由伸（歐力士野牛）

44 森原 康平（東北楽天）

47 中川 皓太（讀賣巨人）

90 田口 麗斗（讀賣巨人）

捕手

10 小林 誠司（讀賣巨人）

27 會澤 翼（広島東洋）

62 甲斐 拓也（福岡軟銀鷹）

内野手

1 山田 哲人（東京養樂多）

2 源田 壮亮（埼玉西武）

3 浅村 栄斗（東北楽天）

4 菊池 涼介（広島東洋）

5 外崎 修汰（埼玉西武）

6 坂本 勇人（讀賣巨人）

7 松田 宣浩（福岡軟銀鷹）

外野手

8 近藤 健介（北海道日本火腿）

23 周東 佑京（福岡軟銀鷹）

34 吉田 正尚（歐力士野牛）

51 鈴木 誠也（広島東洋）

55 秋山 翔吾（埼玉西武）

(中時電子報)