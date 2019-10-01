台南市市長黃偉哲1日率市府團隊視察後壁農地重劃區第十五期農水路改善狀況。（台南市政府提供／劉秀芬台南傳真）

台南市市長黃偉哲1日率市府團隊視察後壁農地重劃區第十五期農水路改善狀況。（台南市政府提供／劉秀芬台南傳真）

台南市市長黃偉哲關心溪北地區的基礎建設，1日率市府團隊前往後壁農地重劃區視察，除了解農水路更新改善情形，並將提高明年度農水路改善預算編列，加碼1.6億元，以改善農民工作環境品質，讓農產品的運輸與搬運更安全有效率，以保護農民辛苦栽種的作物不因道路顛簸有所毀損。

黃偉哲強調，台南市的農水路面積雖然不是最大，但改善幅度為最高，即使已是全國最高最好，希望明年經費增加50％後，能讓原本一年可以改善的路數從300條，增至450條以上，希望一方面加強鋪設，一方面加強維護，讓農路的妥善率可以維持最高。

地政局長陳淑美表示，1日視察的區域為後壁農地重劃區第十五期農水路改善作業，主要位置鄰近國道中山高速公路新營休息站東側，改善總面積174公頃，農路長度約6976公尺，水路長度約6309公尺，改善工程耗資4400餘萬元。

除了後壁此區外，今年完成農水路改善尚包括白河(三)、土溝(五)、新營(十)、鹽水(十三)及聖賢(八)等區，合計6區改善面積達539公頃，農路總長度1萬9539公尺及水路總長度2萬2,794公尺。明年度地政局農地重劃區農水路改善預算也較今年多6000萬元，達4億3000萬元。

農業局副局長李建裕表示，台南市政府縣市合併9年來，農漁路修繕預算總計約16.7億元，共辦理3118件道路、排水溝、擋土牆等改善工程，為提昇農漁產品運輸效能，農業局明年度相關預算將增至2億9700萬元，比2019年度多編列1億元。

(中時 )