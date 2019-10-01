2019台中爵士音樂節將於10月11至20日盛大展開，今年活動有4大亮點，包括以「爵士生活在地化」概念打造30家爵士店家、邀請15國爵士樂手來台、總計53場演出及25家美食攤位，預估參與人次可達130萬人、預期效益超過10億元。市長盧秀燕表示，今年在節目設計、流程及各方面安排都是歷年之最，歡迎到台中感受爵士音樂盛典。

文化局說，爵士音樂節人潮眾多，活動期間將配合將館前路（公益路至英才路470巷）及公益路155巷（公正路至公益路）改為行人徒步區，並禁止車輛於公益路（英才路至美村路）左轉；配合道路管制，第11、27路公車改道行駛，請民眾事先上網了解交通管制，並多利用大眾運輸工具或綠色運具iBike前往。

台中市政府1日舉行市政會議，由文化局長張大春進行「2019台中爵士音樂節」專案報告，他指出，今年台中爵士音樂節配合雙十連假，將活動期間拉長為10天，除安排15個國家強棒樂團外，也邀請金獎樂手─波蘭葛萊美獎得主也是白金暢銷國寶級歌手Anna Maria Jopek、美國獨立音樂獎得主Derrick Gardner、葛萊美獎兩度樂團獲獎及兩度個人提名的Antonio Hart，以及今年金曲獎新科得主謝明諺參加演出。

此外，與台灣建交30周年的友邦國家貝里斯Garifuna Collective及中美島國聖露西亞Ronald BOO Hinkson也將來台熱力演出，透過爵士音樂進行國際交流。

「硬體設備是歷年之最！」張大春強調，今年舞台設計仿維多利亞式華麗復古風格，並採用耗資上億的陣列式音響，更進口歐洲水晶吊燈，打造歐式浪漫氛圍。

盧秀燕表示，市府團隊不會因為這個節慶舉辦了17年而有所懈怠，而是要辦得更好、更盛大，目標希望突破130萬人次，創造超過10億元經濟效益；今年在節目設計、流程及各方面安排都是歷年之最，請大家拭目以待！

(中時 )