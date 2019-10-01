副總統陳建仁1日在彰化縣長王惠美等陪同下，探訪住在和美的百歲人瑞黃阿攀。（吳敏菁攝）

副總統陳建仁1日在彰化縣長王惠美等陪同下，探訪住在福鄉的百歲人陳施黃梅。（吳建輝攝）

副總統陳建仁1日在彰化縣長王惠美等陪同下，探訪住在福鄉的百歲人陳施黃梅。（吳建輝攝）

副總統陳建仁1日在彰化縣長王惠美等陪同下，探訪住在和美的百歲人瑞黃阿攀和福興鄉的施煌梅阿嬤，黃阿攀還是槌球高手，背上擺滿了冠軍獎盃，施煌梅還縫製過5萬香包和大家結緣，一個是冠軍阿公、一個是香包阿嬤，神采奕奕，讓陳建仁也敬佩有加的直說「家人和樂呷百五」。

黃阿攀育有6子4女，三子黄保鐵說，阿公靠著溝渠捕魚拉拔子女長大，2009年，阿公邀集眾子孫媳婦女婿返家，拍了一張100人左右全家福大合照，10年後的今天，孫子女44位、曾孫子女46位、玄孫子女2位，加上10位子女共102人，人瑞阿公自70歲左右接觸槌球後獲獎無數，現在每天騎三輪車外出與鄰居聊天，積極參加廟會和社區活動，還愛吃蛋黃酥、枝仔冰。

黃阿攀本準備好幾張家族百人大合照等待蔡英文總統簽名，副總統陳建仁解釋蘇澳跨港大橋斷了，總統去勘災，陳建仁簽名，致贈總統府金鎖片及禮品，縣長王惠美也致贈人瑞重陽禮金1萬元，互動親切，一起大合照。

福興人瑞陳施煌梅100歲，深受日本文化影響，生活嚴謹總是打扮得整齊，平日在家依然維持穿旗袍的習慣，她說年輕時因為家庭環境不允許，沒有機會學習專業裁縫技術，故所有縫紉技術都是自學而來的，從70歲開始自學香包的製作，樣式及配色都是自行設計，香包只送不賣，子女初估至少做了5萬多個與大家結緣。

香包阿嬤得知副總統及縣長來訪，開心挑細選了手作粽子香包及福袋香包分贈，祝福福氣滿滿。王惠美說，人瑞共同特色就是子女都很孝順，再來就是他們都有自己的嗜好，像黃阿公很會騎腳踏車、陳阿媽很會做香包，都有他們專業與專注的地方，也因此身體都很健康，也期望長輩們都可以多運動，找出自己的嗜好。

(中時 )