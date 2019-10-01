幾乎每個人都有過腹痛、胃不輪轉的經驗，脹氣、胃堵堵、胃潰瘍‥…，甚至有時候持續疼痛卻無法可解，胃藥或止痛藥都壓不下來、沒有效果？事實上，有可能你的疼痛，不是單純的胃病，針對一般人最常見的胃部不適和胃疾，《康健》整理專家們的建議，提供簡易自我緩解對策與治療方式。

【胃痛】

偶爾發生在上腹部（心窩以下、肚臍上方）的疼痛，可能只是吃大餐、或吃進太多油膩、辛辣、產氣食物的緣故，通常會在幾個小時內消失。如果是病毒或細菌感染引發的疼痛，則可能持續一兩天。

自我緩解對策

1.暫時禁食，直到疼痛舒緩或消失。如果已經知道是胃潰瘍引起的餓痛，吃些東西可以止痛。

2.胃痛可服用市售胃藥暫時解決，但治標不治本。

如果疼痛持續惡化，或伴隨高燒、嘔吐、出血、解黑便等應盡快就醫。

【胃食道逆流】

晚餐吃太多，或是宵夜還沒消化就去睡覺而感覺心口灼熱（俗稱火燒心或胃糟糟）很普遍。但若出現次數頻繁，甚至天天要和火燒心奮戰，很有可能是胃食道逆流（簡稱GERD）。

症狀

心口灼熱、胸骨後疼痛、溢酸水、吞嚥困難、喉嚨痛、喉嚨發炎或有異物感、聲音沙啞、慢性咳嗽等。症狀通常發生飯後、腹壓增加（彎腰或提重物）、平躺時。

自我緩解對策＆治療

初期靠調整生活習慣和服用非處方藥，就能緩解胃食道逆流症狀，若無法改善，要就醫。

1.避開容易嘔酸水食物：這因人而異，通常有油炸高脂食物、甜食、糯米製品、酒、咖啡或汽水可樂、洋蔥、柑橘類水果和果汁或番茄製品。

2.避免大吃大喝，建議少量多餐，不要在睡前 2～3小時吃東西。

3.床腳墊上木頭或磚塊，或是在床墊和床架之間放置硬泡棉或木頭，把床頭墊高15～20公分(不是墊高枕頭)，防止胃逆流。

4.過重或肥胖的人要減重：贅肉會增加腹部對胃的壓力，造成胃酸逆流。

5.忌穿緊身衣物，太貼身的衣物會壓迫腹部使胃酸逆流。

6.戒菸：抽菸會影響下食道括約肌正常運作。

7.服用非處方胃藥：制酸劑可以暫時中和胃酸，緩解心口灼熱。

如果胃食道逆流每天發作或造成嚴重不適，應就醫治療。若不積極治療，胃酸長期侵蝕可能造成食道黏膜組織變性，稱為貝瑞氏食道，會提高罹患食道癌的風險。

胃食道逆流治療常用藥物有制酸劑、組織胺拮抗劑、氫離子幫浦阻斷劑和促進胃腸蠕動藥物。若藥物仍無法有效改善症狀，可考慮接受胃鏡或腹腔鏡手術束緊下食道括約肌。

【胃潰瘍、十二指腸潰瘍】

胃黏膜有潰瘍。一般常聽到的消化性潰瘍則是指胃潰瘍或十二指腸潰瘍。發生胃潰瘍的原因有胃幽門螺旋桿菌感染、非類固醇抗發炎止痛藥、菸酒、阿斯匹靈、壓力等，冬天是好發季節。

症狀

餓時上腹痛（因胃酸腐蝕到胃壁或腸壁），吃飽了好轉（胃酸的強度被食物中和），但飯後2～4小時，食物漸漸被消化完，又開始痛，每天周而復始，相當不舒服。也可能有嘔吐物中有血、糞便帶血、體重減輕、後背中段疼痛的狀況。

要提醒的是，兩種潰瘍症狀接近，因此很難單從症狀判斷是哪種潰瘍，必須照胃鏡、看到病灶才能確定。

此外，胃潰瘍有可能是胃癌的表現，因此做胃鏡時會順便切片送去化驗；十二指腸潰瘍則通常與癌症無關。

自我緩解對策＆治療

市售成藥，例如制酸劑或胃黏膜保護劑，僅可暫時緩解疼痛不治本。治療潰瘍應由醫師處方，包括：以氫離子幫浦阻斷劑抑制胃酸分泌，促進潰瘍癒合；有幽門螺旋桿菌的人應服用抗生素，完全除菌後，可以使消化性潰瘍復發率從80％降至5％以下，幾乎根治。

病人生活上要戒菸、限酒或戒酒，注意飲食和控制壓力，太酸或辛辣食物會增加胃酸，加劇胃痛，壓力也是，並且會拖長潰瘍復原時間。若需規律服用止痛藥，避開非類固醇消炎止痛藥，使用乙醯氨酚（acetaminophen）。

【脹氣】

胃脹氣，指氣體積聚在胃部引起不適。常是因狼吞虎嚥、吃太油膩或容易產氣食物、喝碳酸飲料、嚼口香糖、情緒壓力、邊說話邊吃飯、抽菸造成，壓力會惡化吞空氣的神經質動作。有些則是和乳糖不耐症或大腸激躁症相關。可能偶爾或經常發生，甚至一天發作好幾次。

自我緩解對策

1.暫時避開產氣食物，例如豆類、洋蔥、花椰菜、麥片、鬆餅等。

2.少吃高脂肪、油炸食物，因會延遲胃排空。避免嚼食口香糖。

3.細嚼慢嚥慢慢吃，少喝會釋放二氧化碳的汽水可樂和啤酒。

4.紓壓。用餐後散步走一走，有助於胃蠕動，把食物輸送到小腸。

5.吃飽後不要馬上躺下。

6.含二甲基矽油（simethicone）的藥物，如Gascon有助於消除脹氣。

7.對於嬰幼兒脹氣，有些父母在孩子肚臍周圍的肚皮塗抹含茴香、薰衣草、茶樹、薄荷成分的脹氣膏，對預防或改善脹氣有效。

胃脹氣通常會自己好。假如改變飲食和生活習慣，症狀仍無法改善，建議就醫。

噁心和嘔吐是常見的身體小麻煩。（圖片來源：Pixabay）

【噁心嘔吐】

噁心和嘔吐是常見的身體小麻煩。噁心是指有反胃、想吐的感覺，原因很多：細菌或病毒性腸胃炎、暈車暈機、暴食和接觸濃烈氣味、頭痛、膽結石、懷孕、放射線療法、麻醉、恐懼和焦慮等都有可能。

噁心常會想吐，但不見得一定會發生。嘔吐是胃內容物經由口腔強力被排出。嘔吐會提高脫水的風險。腸胃炎引起的噁心嘔吐，常合併有腹瀉、腹部痙孿、胃脹和發燒。

自我緩解對策

如果是病毒感染引起的噁心和嘔吐，可能持續數小時到兩、三天。

1.禁食和停止飲水數小時，讓胃休息。

2.嘗試含冰塊或小口吸啜淡茶、清湯、稀釋過的運動飲料，少量多次補充，預防脫水。

3.開始嘗試低纖維食物，如蘇打餅乾、果凍、白饅頭、蒸蛋、米飯等。如果又嘔吐，需再次禁食。

4.嘔吐後幾天之內，避免奶製品、咖啡因、酒類、太油膩或重口味的食物。

如果出現24小時內喝任何東西就吐、嘔吐持續兩、三天、吐血或嘔吐物呈咖啡色，以及有極度口渴、口乾、尿量少或無尿、虛弱眩暈等脫水症狀，建議就醫。因為有可能是嚴重疾病的警訊，如腦震盪、膽囊疾病、潰瘍、腸管堵塞或腦膜炎。

【消化不良】

消化不良指病人有上腹部不適，但經過相關檢查，排除潰瘍、腫瘤等器質性疾病，或者胃鏡僅發現有輕重不同的胃炎，和大腸激躁症一樣，屬功能性胃腸障礙。

病因多重複雜，幽門螺旋桿菌感染、飲食生活習慣、抽菸、精神焦慮、緊張都有關係，雖不會有嚴重併發症，但病人就是不舒服，影響生活品質。

症狀

腹脹、疼痛、打嗝、噯氣、噁心、飯後飽脹感、嘔酸水等。

自我緩解對策＆治療

原則上醫師會根據病人症狀選擇一或數種藥物處方，包括制酸劑、胃酸分泌抑制劑、促進胃腸蠕動、保護黏膜、平滑肌鬆弛藥物、氫離子幫浦抑制劑、治療幽門桿菌的抗生素和低劑量抗憂鬱藥物等。

有的病人對藥物反應很好，但也有病人對藥物反應不理想，需要和醫師討論調整處方，配合飲食和生活習慣修正，才能緩解病況。輕微消化不良可透過調整飲食作息改善。如果症狀持續超過2週，建議就醫。

【急慢性胃炎】

胃黏膜發炎是最常見的胃病之一。急性胃炎導因於酒精、壓力、辛辣食物刺激、藥物、等細菌感染等。

症狀

上腹部（肚臍以上、心窩下方）疼痛、噁心、胃燒灼感，若病因是食物中毒，則常合併嘔吐、腹瀉現象。

自我緩解對策＆治療

1.暫時禁食，僅喝少量的水止口渴，讓胃休息。症狀趨緩後，採少量多餐吃容易消化的食物。

2.若是因藥物副作用造成急性胃炎，和醫師討論調整劑量、併用保護胃黏膜藥物或改藥。

(中時電子報)