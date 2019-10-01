李武龍說，爭取選票還是要靠自己勤走基層。（本報資料照片）

台南市立委第二選區選舉，國民黨6月26日正式提名唯一表態參選的中生代李武龍出征，民進黨5月23日也公告提名剛贏得立委補選的郭國文參選，由於郭國文新耕耘此選區不久，李武龍家族亦脫離政壇有一段時間，地方人士分析，基本盤還是綠大於藍，麻豆、佳里、善化3區是勝負關鍵。

以選區特性來看，台南第二選區包山包海，遠從七股海邊到佳里、麻豆、官田、善化、西港、安定、山上、大內、玉井、楠西、左鎮、南化等山區偏鄉共13區，山區與海邊選民關注議題仍有不同，要深入耕耘此區大不容易。

以往年政黨得票率來看，此選區原本包含新化、新市兩大票倉，今年被畫分到第四選區，新納入官田選區，第二選區人口變少，基本盤還是綠大於藍，李武龍若能拿下麻豆、佳里、善化3區過半票數，守住山區藍營票倉，有機會為國民黨搶下一席。

李武龍表示，他是第二選區在地子弟，從他父親李和順當立委，到自己當縣議員、漁會理事長，長期為地方服務，地方大小事，有什麼該調整、要爭取，沒人比他更了解。日前第四選區立委參選人林燕祝成立聯合競選總部，朱祝柱同台大造勢，李武龍說，藍營雖士氣大振，但爭取地方選票還是要靠自己勤走基層。

郭國文承接黃偉哲政治資源，今年補選上立委後，中央地方兩頭忙，曝光度、知名度、好感度皆有提升。雖然近來綠營內部分裂嚴重，蔡與誰配問題搞不定，但郭國文認為，層出不窮的新聞對選情的衝擊是一時的，選民重視的還是服務績效，他會在選情較弱選區加強服務，連任要勝選還是「操之在我」。

由於3月立委補選時藍營有韓流加持，郭國文在綠到出汁的第二選區只小贏謝龍介3000多票，讓綠營十分擔心第二選區選情，但相關人士認為，離投票還有一段時間，選民還不會明確表態，選情處於膠著狀態，藍營要拚翻盤，不是沒機會。

(中時 )