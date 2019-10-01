周興哲將於5日在國父紀念館舉辦的「第54屆電視金鐘獎頒獎典禮」，擔任壓軸表演嘉賓，他將帶Band演出，獻唱一連串熱血組曲。而他在1日推出新歌〈一樣美麗〉，獲得好評，他表示回想創作這首歌時，坐在鋼琴前彈出第一句後，後面擁豐富的靈感，一下子就唱出了整首旋律，僅花2分鐘就譜好曲。

他很感謝音樂總監于京延（阿滾），把弦樂帶到日本頂尖一流的錄音室來錄製，周興哲說：「我希望藉由音符，傳達讓人不孤獨、不絕望的訊息，生命中可以一直有盞燭光。」

而〈一樣美麗〉是「粉紅絲帶2019乳癌防治」宣導活動主題曲，周興哲應雅詩蘭黛集團之邀，為旗下已舉辦30年的Pink Oct. （粉紅十月）「世界乳癌關懷月」製作並演唱歌曲，他也呼籲女性朋友要愛自己、關心自己，定期做身體檢查。此外，周興哲將在12月14日於新加坡室內體育館舉辦「你，好不好」世界巡迴演唱會新加坡站。

(中時 )