南方澳跨海大橋倒塌今天早上倒塌，造成油罐車司機張建昌及多名外籍漁工受傷、失聯，據勞動部統計，仍有6名外籍漁工失聯，包括新臺勝366號漁船2人，新臺勝33號漁船3人，新臺勝1號漁船1人，搜救團隊仍持續搜救中。

勞動部已指派職安署署長鄒子廉與北區職安中心檢查同仁及勞動力發展署同仁至南方澳災害現場。據勞動部掌握，災害第一時間送醫共10人，其中送羅東博愛醫院4人、送北榮蘇澳分院4人、送羅東聖母醫院2人。送醫的10人中，其中6人已出院，4人未出院。本國籍勞工家屬已經聯繫並至醫院，外籍移工家屬由仲介公司聯繫中。

勞動部先偕同宜蘭縣勞工處發給慰問金，包括輕傷未住院者發給3千元、重傷住院者發給5千元，若失聯不幸確定死亡者發給10萬元。

勞動部也說，此次事件中的本國籍勞工為中油聘僱勞工，另外籍移工皆為合法聘僱，均有加入勞工保險；後續將要求雇主依勞基法第59條規定辦理職業災害補償。

(中時 )