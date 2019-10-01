針對南方澳斷橋意外，蔡英文總統上午受訪時一度發生口誤。（范揚光攝）

南方澳大橋今（1）日上午9時許發生坍塌意外，造成一輛油罐車遭橋墩壓毀後起火，現場多艘漁船受損，10人受傷送醫，多人待救。

蔡總統下午4時10分抵達蘇澳漁會漁具倉庫旁「中央災害應變中心前進協調所」後，隨即在行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、內政部長徐國勇及宜蘭縣長林姿妙陪同下聽取現場簡報。

根據中央社報導，總統蔡英文第一時間受訪稱「油罐車失火造成橋面斷裂」。

中央社報導引述徐國勇會中表示，第一時間接獲的訊息，以為是油罐車著火後橋梁斷裂，但隨後更新資訊湧入，他也向蔡總統更正，總統府也立即澄清，這是第一時間掌握消息上的疏漏，但後續已更正。

報導說，蔡總統會後受訪表示，這是第一時間的報告，消息傳遞上有些疏漏，後續有新資訊就陸續更正，總統府也立刻更正。

對此，PTT網友揶揄蔡總統，「比韓市長爛一萬倍」、「連道歉都是they道歉，小英超棒！」「關三天」、「垃圾資進黨」、「都是They的錯」、「空心菜，一句話就知道層度到哪」、「詛咒指導教授死掉也是口誤」、「自己說了假新聞不用罰，別人說錯話直接告」、「沒事，活著的都可以說成死了，正常發揮！」「帶頭發佈假消息真的猛，哈哈！」

(中時電子報)