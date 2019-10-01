韓國著名懸案華城連環殺人事件真兇終於認罪了，有網友認為他照片不管看幾次都令人毛骨悚然。(取自微博)

《殺人回憶》劇照。

經典電影《殺人回憶》改編自韓國著名懸案華城連環殺人事件，該事件發生於1986年9月15日到1991年4月3日，共有10名女子受害，僅1人倖存，加上行兇過程幾乎都是先姦後勒斃，在當時的韓國引發極大轟動。早前警方經過DN比對，發現消失30年的兇手就是一直在獄中服刑的56歲李姓嫌犯，稍早韓媒更報導，李嫌已承認所有罪行，並對14起案件進行供述。

據韓媒ChannelA報導，包含今日的調查在內，警方在13天裡共計對李嫌進行了9次面對面調查審問，投入共9名犯罪心理分析師，最於讓嫌犯心理防線崩潰，承認了共計14起案件。

而這14起案件包括了華城殺人案的9件（10件中的第8件為模仿作案)、華城殺人案前後發生的另外3起未結案件以及包括姦殺小姨子「清洲殺人案」的2案件，目前警方還在對其他供述案件進行查證調查。

華城連環殺人事件是從1986年9月，一位從女兒家回家的女性被殺害開始的，1991年4月，另一位從女兒家回家的女性遭性侵後被殺害，期間共發生了10起案件，僅1人倖存。當時警方投入180萬人進行搜查，但受當時搜查方式所限，兇手一直沒有被找到。

如今兇手浮出檯面，就是在1994年犯下殺人案的李某，先前李某更被起底因1994年所犯下的慘案「清州殺人案」獲判無期徒刑入獄中。當年30歲左右的李某，因為不滿妻子吵架後離家出走，又遭年僅20歲的小姨子上門痛罵，憤而在小姨子水杯中下藥迷姦，性侵得逞。小姨子醒來後失控狂哭，李某更因害怕惡行曝光，拿起鐵鎚往女方頭部痛砸，再將對方勒斃

(中時電子報)