謝金晶、孟澔1日受邀出席「智慧城市168活動開跑媒體座談會」記者會，擔任i郵箱愛心大使，謝金晶表示很開心認捐為千名弱勢兒童的心願圓夢，並提到已逝的父親豬哥亮生前曾默默的資助10萬元給偏遠國小棒球隊，讓小朋友能順利出國比賽，當時她沒有聽到父親提過，直到該教練帶著小朋友到豬哥亮靈堂獻上比賽的獎狀、感謝狀，他們才知道，十分感動。

而謝金晶自認宅女，生活用品幾乎都在網路購買，曾在網路上購買演唱會門票，遲遲都沒收到，卻被網路黃牛以早就寄出的謊言，一再推諉，最後也消失無蹤，她就變成被詐騙的苦主，「現在有i郵箱，網路騙子應該不會再猖狂，能安全又便利的選擇取件。」

謝金晶、孟澔日前在郵局內拍攝廣告，從早拍到晚，但時間有限，最多只能拍到晚間7點半，謝金晶表示因為是郵局是工作的場合，他們有上下班時間，「我們拍到最後一刻，警衛就來關燈。」

(中時 )