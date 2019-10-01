第56屆金馬獎今（1）日傍晚5點半揭曉入圍名單，由曾獲金馬獎最佳新演員提名的吳念軒及新生代女星王淨共同揭曉。金馬執委會執行長聞天祥表示，今年計有588部影片報名參展，包括劇情長片91部、動畫長片2部、紀錄片86部、劇情短片353部、動畫短片56部。

阿部寬（左）與李心潔主演的《夕霧花園》入圍最佳劇情片等9項大獎。（金馬執委會提供）

因大陸國家電影局8月7日頒布禁令：「暫停影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展」，今年入圍名單中，沒有大陸片及影人，香港電影只有《金都》、《叔、叔》及《紅豆薏仁花生》等3部獨立製片入圍。

對於外界關注的大陸及香港電影，聞天祥強調不方便透露個別影片報名狀況，只概略表示：「分為三類，沒有報名、報名但中途退出，報名且堅持到最後，卻沒有獲得提名。」至於今年在柏林、威尼斯等國際影展大放異彩的大陸電影《地久天長》、《蘭心大劇院》、《南方車站的聚會》等片的報名狀況，聞天祥沒有多做說明，僅用「三類」之說解釋，並對陸、港電影缺席今年金馬獎表示遺憾。

香港《叔、叔》主角太保與袁袁富華雙雙入圍最佳男主角。（金馬執委會提供）

聞天祥也補充說，依照金馬獎報名辦法規定的影片完成時間區段，有些陸、港電影還是有可能角逐明年的金馬獎。在大陸、香港影壇缺席的情況下，今年金馬獎入圍名單9成是台灣作品及影人，《熱帶魚》、《夕霧花園》則分別為新加坡與馬來西亞的作品。

最被看好的《返校》入圍12項最多，包括最佳劇情長片、最佳新導演、最佳女主角、最佳新演員、最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲等。《陽光普照》以11項居次，獲得最佳劇情長片、最佳導演、最佳男主角（2位）、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳原著劇本、最佳攝影、最佳剪輯、最佳原創電影歌曲等獎項提名；《夕霧花園》入圍9項，包括最佳劇情長片、最佳導演、最佳女主角、最佳改編劇本、最佳攝影、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳剪輯、最佳原創電影音樂。

(旺報 )