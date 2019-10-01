運安會接獲通報，上月6日有駕駛員在未通報行控中心的情況下，私自關掉ATP，加速倒車回站，差點釀成追撞事故。台鐵局今日表示，初步判定司機員、車長、值班站長、調度員均有違反運轉規章；另機務處處長、機務段段長、副段長、指導主任、指導工務員等主管亦督導不周，建議予以記大過至申誡不等懲處，後不排除仍有第二波懲處。

運安會上月25日發出網路初報，8月6日台鐵局第3231車次區間車，下午3時50分由雲林縣斗六站發車，目的地為屏東縣潮州站，表定下午6時37分停靠高雄市三塊厝站，但該列車不僅過站不停，要經過下一站高雄站時，司機員發現錯過上站未停，僅通報列車長，就私自關閉ATP，又加速倒車開回上站。

運安會指出，由於司機硬是加速倒車，當時後方第129車次自強號亦駛入同一閉塞區間，差點因此釀成事故，經自強號司機員發現後緊急停車。全列車人員均安，列車無損。

台鐵局表示，事故後成立「108年8月6日第3231次三塊厝過站不停逕自退行案專案調查小組」，由副局長擔任召集人，總工程司擔任副召集人，外聘專家學者委員4人，內部委員2人組成，今日召開第一次會議，依證據進行調查並研討改善措施。

台鐵局指出，初步判定包括司機員、車長、值班站長、調度員均有違反運轉規章，另機務處處長、機務段段長、副段長、指導主任、指導工務員等主管亦督導不周，建議予以記大過至申誡不等處分，將立即移送考成會辦理懲處程序。

台鐵局表示，本案已主動陳報鐵道局及運安會進行深入調查，將依最後調查報告確認相關人員責任，亦不排除有第二波懲處。臺鐵局將以此案為戒，研提整體改善措施，鼓勵正確通報，重塑安全文化，檢討教育訓練制度並落實執行規章規定，以確保行車安全。

(中時 )