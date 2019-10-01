北市紅黃線停車 明早7點前須駛離 20:242019/10/01 中時 張薷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 米塔颱風已遠離，停放於北市萬華區道路紅、黃線等法定禁止停車處所車輛，請配合於10月2日7時前駛離，違反規定者，將依道路交通管理處罰條例規定，予以拖吊移置並處以罰鍰。 北市交通局表示，10月1日上午因萬華區水門未開放，除該區外，餘區域均於10月1日13時起駛離，另依北市府工務局水利處表示，目前仍有育英、溪州及萬芳等3座疏散門，將視復原情形另行開啟。 (中時 ) #紅黃線 #停車 #北市 #萬華區 #規定 #道路 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍10問蔡政府 是明文規定的標準嗎 04:102019/09/28 社會新聞 讓優秀醫療團來台不受阻 衛福部放寬短期行醫規定 13:252019/09/28 生活 米塔新消息 基隆部分道路開放路邊紅停車 01:232019/09/30 生活 打破「明文規定」林國慶製起義服問：敢穿嗎？ 08:412019/09/30 政治 米塔颱風來襲！北市開放紅黃線停車及暫停路邊停車收費 11:132019/09/30 生活 米塔過境 新北校園、紅黃線停車1日7時前須駛離 22:252019/09/30 生活 照規定停班課 花蓮竹市1放不放都被罵 01:132019/10/01 政治要聞 飆車或飆法 04:102019/10/01 時論廣場 米塔帶來豐沛雨量 北市停車場地基掏空 03:012019/10/01 社會 好市多收費停車首日 網曝驚人景象 18:462019/10/01 生活 生活熱門新聞 南方澳大橋塌 台大教授眼尖揪：這地方壞了 - 生活 米塔吹垮南方澳大橋？氣象局曝昨天風雨程度 - 生活 跨港大橋剛花千萬修復又塌？運安會查定了 - 生活 南方澳大橋斷魂 完工前爆驚人巧合 - 生活 打開台灣斷橋史 30多年來這5座最驚魂！ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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