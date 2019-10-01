米塔颱風已遠離，停放於北市萬華區道路紅、黃線等法定禁止停車處所車輛，請配合於10月2日7時前駛離，違反規定者，將依道路交通管理處罰條例規定，予以拖吊移置並處以罰鍰。

北市交通局表示，10月1日上午因萬華區水門未開放，除該區外，餘區域均於10月1日13時起駛離，另依北市府工務局水利處表示，目前仍有育英、溪州及萬芳等3座疏散門，將視復原情形另行開啟。

(中時 )