英國首相強生（Boris Johnson）今天表示，他和一名美國女企業家的關係沒有不恰當。強生在擔任倫敦市長時，涉嫌從事不當行為，當局可能針對此案進行調查。

路透社報導，倫敦政府9月27日表示，已將相關問題轉交給英國警方監督機構，因他在擔任倫敦市長時，涉嫌從事不當行為，而科技企業家艾克瑞（Jennifer Arcuri）捲入其中。當局可能針對本案展開調查。

針對這項指控，強生在倫敦廣播公司（LBC）回應時說：「我可以告訴你，在我看來，沒有任何不當行為。」

至於為何會出現指控，強生認為，這與想要阻止他帶領英國脫歐的人有關。

他說：「我認為有一個很好的解釋，那就是我有任務，無論如何都要在10月31日前帶領英國脫歐，而有非常多善意和具高度智慧的民眾，他們基本上認為這會是他們不想見到的情形。」

「而我認為現在有股要阻止脫歐的共同力量。」

(中央社)