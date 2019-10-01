南方澳跨港大橋坍塌， 蔡英文總統今天下午前往現場 勘災， 下達五大指令，慰問部分從優辦理、漁民損失從優補償、老舊橋梁全面檢測，並找出事故真實原因，「任何單位都不能迴避應有責任」。

蔡英文總統今晚在臉書表示，下午她趕到南方澳跨港大橋坍塌的事故現場，關心救災情況，國軍警消等單位合組的搜救團隊，正在全力搶救當中。她在現場下達以下五個指令：

1.救災第一：請國軍、警消、交通部、衛福部及各相關單位動員最大力量，全力協助宜蘭縣政府，加速人員搜救作業。也要全力救治傷患，慰問部分則以最大限度從優辦理。

2.做漁民最大後盾：針對漁船進出作業受到影響，請交通部盡快排除障礙、清理航道。漁民朋友因為事故造成的作業損失，也請農委會依照實際狀況和相關規定，從優進行補償。

3.進行完整事故調查：針對事故發生原因，交通部及相關單位將進行完整調查，我要求務必找出真實原因，任何單位都不能迴避應有責任。

4.進行老舊橋梁檢測：要求相關單位協助地方政府，進行全國老舊橋梁檢測，確保安全無虞。

5.協助外籍漁工：受傷的外籍漁工，會請外交部儘快與該國駐台代表聯絡，也請漁業署、勞動部給予外籍漁工完整的協助，包括家屬來台事宜。

蔡英文總統勘災指示：搜救第一 儘快將障礙排除讓漁民能出海

(工商 )