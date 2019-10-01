苗栗縣通霄鎮通霄西里中山路南邊平交道附近30日發生車禍，27歲蔣姓女護理師，闖越平交道遭區間車撞擊，因傷勢嚴重，急救後轉院仍宣告不治，臉書某社團今日卻公開貼出錄有事發過程的監視器影片，驚悚畫面引起網友議論，苗栗縣政府毒衛中心釐清是否違法，並下出最後通碟，呼籲管理員盡速下架影片。

立法院今年5月31日三讀通過《自殺防治法》，明定通過宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體，不得報導或記載教導自殺方法，或詳細描述自殺個案之自殺方法及原因，以及足以助長自殺之情形，違者最高處100萬元罰鍰；各機關、團體相關人員對自殺行為人及其親友之個資應予保密，無故洩漏者處6000元以上、6萬元以下罰鍰。

該PO文寫到「影片怎樣貼都不行，一直被臉書下架，只好截圖了」，疑似不滿遭到檢舉，強調貼文是警惕世人，不是鼓勵自殺，並呼籲民眾人生不如意請拿起電話撥1995，但文中還是抱怨「又是一個自私行為造成司機、周遭用路人心理陰影跟不便的案例」、「莫名的社會成本支出又增加了一筆」，文末提醒網友留言串附有影片。雖是警世文，仍被質疑有違反《自殺防治法》的疑慮。

毒衛中心主任涂麗秀今晚回應，目前仍在調查是否違法，但已要求管理員下架影片。針對管理員以截圖當封面，卻早已將影片上傳影音平台，並刻意提醒留言串裡可點閱影片，苗縣府下出最後通碟，希望管理員負起社會責任，也避免二度傷害相關當事人，請盡速下架影片，否則不排除開罰可能。

(中時 )